مسؤول: مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

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من كريسبيان بالمر وليلى بسام

القدس/بيروت (رويترز) – قال مسؤول لبناني إن 47 شخصا على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان يوم الخميس، لتواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة حزب الله اللبنانية بالتزامن مع سعي وسيط أمريكي إلى دفع محادثات وقف إطلاق النار في إسرائيل.

واجتمع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. ولم تصدر بيانات بعد. وكان هوكستين قال إن وقف إطلاق النار “في متناول أيدينا” خلال زيارة إلى بيروت يوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى استمرار وجود فجوات، قال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن بيروت تسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار ليشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان.

وهذه المساعي الدبلوماسية أكثر المحاولات جدية حتى الآن لإنهاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران. ويشكل الصراع جزءا من التداعيات الإقليمية لحرب غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

وذكر بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية أن 47 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب 22 آخرون في غارات إسرائيلية على المحافظة، مضيفا على منصة إكس أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. ويسيطر حزب الله على المحافظة المتاخمة لسوريا.

واهتزت العاصمة بيروت جراء 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في إحدى أعنف عمليات القصف الجوي حتى الآن.

وفر معظم السكان من المنطقة منذ شنت إسرائيل هجومها في سبتمبر أيلول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته استهدفت بنية تحتية لحزب الله وإنه خفف الأضرار الواقعة على المدنيين عن طريق إصدار تحذيرات مسبقة وإجراءات أخرى.

وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف في إسرائيل إن رجلا عمره 30 عاما قُتل بشظية صاروخ قرب ملعب في بلدة نهاريا بشمال إسرائيل يوم الخميس.

وقال رونين ماريلي رئيس بلدية نهاريا لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) “الحكومة الإسرائيلية لا تحمي أمني ولا سكاني ولا سكان الشمال (شمال إسرائيل). من المستحيل العيش في أوضاع كهذه”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب نهاريا. وأضاف الجيش في بيان “جرى اعتراض أغلب المقذوفات وتحديد نوعها بعدما سقطت”.

وقالت القناة 12 إن ثلاثة صواريخ سقطت على البلدة الساحلية.

وأكدت قناة المنار التابعة لحزب الله نقلا عن مراسلها إطلاق صواريخ باتجاه نهاريا والمناطق المحيطة بها.

وتوجه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إسرائيل بعد إعلانه عن إحراز تقدم خلال يومين من المحادثات بلبنان مع مسؤولين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي فوّضه حزب الله المدعوم من إيران للتفاوض. وقال هوكستين قبل مغادرته بيروت إنه ذاهب إلى إسرائيل لمحاولة إبرام اتفاق إذا أمكن.