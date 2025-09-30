مسؤول: من المتوقع وصول أول مجموعة من الإيرانيين المرحلين من أمريكا إلى قطر يوم الثلاثاء

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال مسؤول أمريكي مطلع لرويترز إن من المتوقع وصول أول مجموعة من الإيرانيين المرحلين من الولايات المتحدة إلى قطر يوم الثلاثاء قبل نقلهم على طائرة متجهة إلى طهران.

وذكر مسؤول إيراني كبير في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل نحو 400 إيراني، دخل معظمهم للبلاد بشكل غير قانوني، في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوسع نطاقا على الهجرة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)