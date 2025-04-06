مسؤول: نائبتان بالبرلمان البريطاني احتجزتهما إسرائيل تعودان إلى الوطن

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(رويترز) – قال مسؤول بريطاني يوم الأحد إن نائبتين بالبرلمان البريطاني منعتا من دخول إسرائيل وتم احتجازهما لفترة وجيزة تسافران عائدتين إلى لندن.

وذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن بيان لوزارة الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين المحتجزتين هما يوان يانج وابتسام محمد من حزب العمال وكانتا تزوران إسرائيل ضمن وفد برلماني ورفض دخولهما للاشتباه في تخطيطهما “لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”.

وقال دارين جونز نائب وزير المالية البريطاني لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إنهما في طريق العودة إلى الوطن الآن”.

وأضاف “الطريقة التي عوملت بها زميلتاي غير مقبولة، كما قال وزير الخارجية”.

وقالت سكاي نيوز إن النائبتين سافرتا إلى إسرائيل من لوتن في إنجلترا يوم السبت.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان يوم السبت “أوضحت لنظرائي (الوزراء) في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة النائبتين البريطانيتين، وتواصلنا مع النائبتين الليلة لتقديم دعمنا لهما”.

وتابع “يظل تركيز الحكومة البريطانية منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار وإلى المفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير الرهائن وإنهاء الصراع في غزة”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق.