مسؤول: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في 2026

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29 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت صحيفة (دي فيلت) الألمانية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله اليوم الاثنين إن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام.

وقال يوسي كارادي مدير عام المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني للصحيفة إن السلطات الإسرائيلية سجلت حوالي 1600 واقعة إلكترونية عدائية في يونيو حزيران 2025 خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكر أن العدد قفز خلال الشهر نفسه من عام 2026 إلى حوالي 4800 واقعة.

ووفقا للنص الألماني للمقابلة، أضاف كارادي “بعض الجماعات تتمتع بمهارات عالية… يمكننا التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء الإلكتروني”.

وأشار إلى أن الهجمات استهدفت الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والمنظمات المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وقال إن مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة من المؤسسات الأصغر حجما التي تعرضت لهجمات.

وتابع يقول “تمكنا حتى الآن من صد الهجمات على البنية التحتية الحيوية، ونتمنى أن نظل قادرين على ذلك”.

وأضاف أن الأمر كان ينتهي في الغالب بمحو أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركات التي كان من السهل اختراقها، دون أن يذكر أي أسماء.

وعادة ما تنفي إيران شن حملات قرصنة إلكترونية على دول أخرى، بينما تعلن عن الهجمات التي تتعرض لها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)