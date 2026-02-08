The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول: وفاة 6 جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت 8 فبراير شباط (رويترز) – قال عبد الحميد كريمة رئيس بلدية طرابلس في لبنان إن ستة على الأقل لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون حينما انهار مبنيان متلاصقان في المدينة اليوم الأحد، مشيرا إلى وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

ولم يذكر كريمة خلال حديثه في مؤتمر صحفي في طرابلس عدد الأشخاص الذين قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض في منطقة باب التبانة شمال المدينة.

وقال مدير الدفاع المدني اللبناني في وقت سابق إن المبنيين المنهارين كان يسكنهما 22 شخصا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثلاثة أحياء من تحت الأنقاض.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

