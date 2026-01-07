مسؤول: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني وصل للرياض لعقد محادثات
دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال محمد الغيثي المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الأربعاء إنه وصل برفقة وفد إلى السعودية وإن المحادثات بشأن اليمن ستبدأ، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة الانفصالية في وقت سابق انقطاع الاتصال بوفدها.
وكتب الغيثي في منشور على منصة إكس “وصلت بمعية الزملاء من عدن إلى مدينة الرياض وفي أجواء إيجابية ستبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي-جنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية”.
