The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني وصل للرياض لعقد محادثات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال محمد الغيثي المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الأربعاء إنه وصل برفقة وفد إلى السعودية وإن المحادثات بشأن اليمن ستبدأ، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة الانفصالية في وقت سابق انقطاع الاتصال بوفدها.

وكتب الغيثي في منشور على منصة إكس “وصلت بمعية الزملاء من عدن إلى مدينة الرياض وفي أجواء إيجابية ستبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي-جنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية