مسؤول: وفد قطري يجتمع مع الحكومة الانتقالية السورية يوم الأحد

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الدوحة (رويترز) – قال مسؤول قطري لرويترز يوم الجمعة إن الدوحة سترسل أول وفد رسمي إلى دمشق يوم الأحد للاجتماع مع الحكومة الانتقالية السورية وبحث إعادة فتح السفارة القطرية وتحسين توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف “سيتخذون الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة ومناقشة تحسين توصيل المساعدات”.

وأوضح المسؤول أن التقارير السابقة الصادرة عن وزارة الإعلام السورية حول زيارة رئيس جهاز أمن الدولة القطري لسوريا يوم الخميس غير صحيحة.

وتأتي الزيارة المقررة بعد أقل من أسبوع على تواصل بين مسؤولين قطريين وهيئة تحرير الشام، وفي وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى فتح قنوات اتصال مع الجماعة والحكومة الانتقالية التي شكلتها بعد أن قادت هجوما مباغتا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد.

وزار رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين دمشق يوم الخميس لإجراء محادثات تتعلق بالقيادة الجديدة في سوريا.

وفي التقرير الذي أشار المسؤول القطري إلى عدم صحته، قالت وزارة الإعلام السورية إن رئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي كان برفقة كالين في زيارته إلى العاصمة دمشق يوم الخميس.

أغلقت قطر سفارتها في سوريا منذ يوليو تموز 2011 بعدما سحبت سفيرها من دمشق عقب حملات قمع دامية شنها نظام الأسد على المتظاهرين، والتي أدت في وقت لاحق إلى اندلاع حرب أهلية استمرت 13 عاما.

ورفضت الدوحة في السنوات القليلة الماضية جهود العديد من الدول العربية لإصلاح علاقتها بحكومة الأسد وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.