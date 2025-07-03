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مسؤول‭:‬ وقف إطلاق النار المقترح في غزة ينص على عودة الرهائن تدريجيا

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من آندرو ميلز

(رويترز) – قال مسؤول مطلع على المفاوضات يوم الخميس إن الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمدة 60 يوما ينص على إطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في قطاع غزة وإجراء محادثات بشأن وقف الحرب.

وتنتظر الخطة موافقة طرفي الحرب. ويعمل الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل إلى اتفاق. وفيما يلي التفاصيل كما أوضحها المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه:

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