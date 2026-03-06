مسؤول: 100 ألف لبناني في ملاجئ بعد تحذيرات إسرائيلية “غير مسبوقة”

reuters_tickers

2دقائق

بيروت 6 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف شخص فروا إلى ملاجئ في لبنان، مرجحا ارتفاع عدد النازحين سريعا بعد تحذيرات إسرائيلية “غير مسبوقة” دعت السكان إلى مغادرة مناطق واسعة من البلاد.

ومع احتدام الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أصدر الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنذارات للسكان بإخلاء الضواحي الجنوبية لبيروت، منها المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران، إلى جانب أجزاء من سهل البقاع الشرقي. وجاء ذلك بعد إنذارات بإخلاء منطقة واسعة في جنوب لبنان يوم الأربعاء.

وقال عمران ريزا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان لرويترز “ما رأيناه خلال اليومين الماضيين هو، في رأيي… هو وضع لم يسبق له مثيل سواء في حجم التحذيرات وأوامر الإخلاء، أو في ردود الفعل وحالة الذعر التي تسببت بها داخل لبنان”.

وأضاف ريزا “حتى اللحظة، يوجد نحو 100 ألف شخص في نحو 477 ملجأ جماعيا. ولا يزال هناك نحو 57 ملجأ تتوفر فيها بعض المساحة، ولكن القدرة الاستيعابية تستنفد بسرعة كبيرة”.

وقال ريزا في إشارة إلى حالة الذعر والارتباك التي أعقبت إنذارات الإخلاء الإسرائيلية “الناس يتنقلون في كل الاتجاهات ولا يعرفون إلى أين يذهبون. لذلك نعم، أعتقد أن العدد سيزداد بسرعة كبيرة”.

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا في لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2024، وأن من 75 بالمئة إلى 80 بالمئة منهم لم يكونوا في ملاجئ.

وأضاف “من المرجح أيضا هذه المرة أن الغالبية لن تكون في ملاجئ”.

(تغطية صحفية توم بيري – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)