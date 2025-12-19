The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولان: أمريكا تقصف عشرات الأهداف التابعة للدولة الإسلامية في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم الجمعة ردا على هجوم على جنود أمريكيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد بعد هجوم على جنود أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي في سوريا من قبل شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضربات بأنها رد واسع النطاق شمل ضربات ضد أهداف في وسط سوريا.

وذكر الجيش الأمريكي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قتلوا يوم السبت في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين في الهجوم.

ونفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية وعمليات برية في سوريا استهدفت المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في الشهور القليلة الماضية، وغالبا ما كان ذلك بمشاركة قوات الأمن السورية.

(إعداد علي خفاجي ومروة سلام للنشرة العربية)

