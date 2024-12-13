مسؤولان: أمريكا تنقل المواطن ترافيس تيمرمان جوا من سوريا

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن المواطن ترافيس تيمرمان تم نقله جوا من سوريا حيث كان مسجونا قبل أن تحرره قوات المعارضة منذ أيام.

وذكر مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تيمرمان نقل إلى الأردن وهو حاليا برفقة مسؤولين من وزارة الخارجية.

وأفاد مسؤول ثان بأن تيمرمان تم تسليمه إلى القوات الأمريكية في قاعدة التنف الواقعة قرب تقاطع حدود سوريا والعراق والأردن، وتم نقله جوا من هناك.

وقال والدا تيمرمان إنه اختفى في يونيو حزيران. وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد أن أطاحت قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشر سابق على أن مواطنها في سوريا.

وفر الأسد إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما لينتهى حكم عائلته الاستبدادي الذي دام لأكثر من خمسة عقود.

وبعد الإطاحة به، تدفق السوريون إلى السجون سيئة السمعة حيث يُقدَّر أن نظام الأسد احتجز عشرات الآلاف من المعتقلين.