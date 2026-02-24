مسؤولان: إسرائيل تحذر لبنان من مشاركة حزب الله بحرب أمريكية-إيرانية

reuters_tickers

2دقائق

جنيف/بيروت 24 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولان لبنانيان كبيران اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها ستضربه بقوة وتستهدف بنيته التحتية المدنية، ومنها المطار، إذا شاركت جماعة حزب الله في أي حرب أمريكية إيرانية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف، وسط مخاوف متزايدة من خطر اندلاع صراع عسكري بين الطرفين.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران خلال حرب في عام 2024، مما أدى إلى مقتل الأمين العام للجماعة حسن نصر الله إلى جانب آلاف من مقاتليها وتدمير جزء كبير من ترسانتها.

أسس الحرس الثوري الإيراني جماعة حزب الله في عام 1982.

وقال الأمين العام الجديد للجماعة نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون الشهر الماضي “نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع”.

وأضاف “سنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلا أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها لكن لسنا حياديين”.

وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الوزارة تسحب الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين من السفارة الأمريكية في بيروت.

(تغطية صحفية أوليفيا لو بويدفين وليلى بسام – إعداد مروة سلام للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)