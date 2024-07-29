مسؤولان: إسرائيل تسعى لتجنب حرب شاملة في ردها على لبنان

reuters_tickers

4دقائق

من معيان لوبيل ومايا الجبيلي

بيروت/القدس (رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان يوم الاثنين إن إسرائيل تريد إلحاق أذى بجماعة حزب الله اللبنانية لكنها لا تريد جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، وذلك في ظل تأهب لبنان لرد إسرائيلي بعد هجوم صاروخي أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وذكر مسؤولان إسرائيليان آخران أن إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع قتال يستمر لبضعة أيام عقب الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على ساحة رياضية في قرية درزية.

وتحدث المسؤولون الأربعة، ومن بينهم مسؤول دفاعي كبير ومصدر دبلوماسي، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم ولم يقدموا مزيدا من المعلومات عن خطط إسرائيل للرد.

وقال المصدر الدبلوماسي “التقدير هو أن الرد لن يؤدي إلى حرب شاملة”. وأضاف “لن يكون ذلك في مصلحتنا في هذه المرحلة”.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفاقم الهجوم المخاوف من تطور التوتر الحذر إلى تصعيد أكثر خطورة، مما أثار مطالبات دولية للجانبين بضبط النفس.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في ساعة متأخرة من يوم الأحد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ القرار بشأن “طريقة وتوقيت” الرد على الهجوم الصاروخي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الأكبر في إسرائيل عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إن الرد سيكون “محدودا لكنه ذو مغزى”.

وأشار التقرير إلى أن خيارات الرد تتراوح بين هجوم محدود لكنه “مثير للإعجاب في الصور” على البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء والموانئ، إلى ضرب مستودعات أسلحة حزب الله أو استهداف قادة كبار بالجماعة.

والأعمال القتالية التي تدور بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع حرب غزة هي الأسوأ منذ حربهما في 2006.

وتقول الجماعة المتحالفة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن حملتها من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هدفها دعم الفلسطينيين، وأشارت إلى أنها ستوقف إطلاق النار عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ودفع التوتر بين إسرائيل ولبنان عشرات الآلاف من السكان إلى مغادرة ديارهم على جانبي الحدود.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تجنب تصعيد الصراع خلال اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج.

وبحث الجانبان جهود التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

كما حثت ألمانيا جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما إيران، إلى منع التصعيد.