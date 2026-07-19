مسؤولان: إسرائيل ستحصل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية

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القدس 19 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الأحد إن من المنتظر أن تحصل إسرائيل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران ضرباتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي وقع قبل شهر، مما يزيد احتمال العودة إلى حرب شاملة. ولم تنضم إسرائيل إلى أحدث هجمات أمريكية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الولايات المتحدة “قررت تعديل وضع قواتها في المنطقة… (و) تعزيز الأسطول الحالي من طائرات التزود بالوقود جوا المتمركز في إسرائيل”.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر إن من المتوقع وصول عشرات الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود إلى إسرائيل.

ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من السفارة الأمريكية في القدس. ونشرت الولايات المتحدة عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

ونقل موقع أكسيوس يوم الجمعة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل توسيع محتمل للعمليات العسكرية على إيران.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة “اختارت وضع بعض طائرات التزود بالوقود في قواعد للقوات الجوية الإسرائيلية” وكذلك في مطارات تجارية من أجل تقليل الاضطرابات في حركة الطيران المدني واستنادا إلى اعتبارات تشغيلية ولوجستية.

وكان شارون كيدمي مدير عام هيئة المطارات الإسرائيلية قال في مايو أيار إن مطار بن جوريون الدولي، وهو البوابة الجوية الرئيسية لإسرائيل، يعمل بنحو ثلث طاقته الاستيعابية بسبب وجود ‌طائرات التزويد بالوقود الأمريكية، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من النشاط في المطار تقلص بسبب المساحة والموارد التي تشغلها الأنشطة العسكرية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، ذكر متحدث باسم وزيرة النقل أن الولايات المتحدة وافقت على نقل بعض الطائرات إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن هناك إجمالا 98 طائرة عسكرية أمريكية في إسرائيل حتى 25 يونيو حزيران.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)