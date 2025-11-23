The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولان: الأمن يطلق النار على مسيرة قرب حقل خور مور للغاز في العراق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بغداد (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق في وقت متأخر يوم الأحد.

وذكر أحد المصادر أن الحقل لم تلحق به أضرار.

واقتربت طائرة مسيرة من حقل خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز العراقية، ما اضطر الدفاعات الجوية إلى فتح النار لمنعها من الوصول إلى الموقع.

وقال المصدران إنه لم يُعلم بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة. ودوت صفارات الإنذار في الحقل وتوجه الموظفون إلى مناطق آمنة.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزي)

