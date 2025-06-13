مسؤولان: الجيش الأمريكي ساعد في اعتراض صواريخ إيرانية متجهة إلى إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي ساعد في اعتراض صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل.

وذكر أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن عمليات الاعتراض الأمريكية نُفذت بواسطة أنظمة أرضية. وأضاف المسؤول أنه لم يتم استخدام أي طائرات مقاتلة أو سفن حربية حتى الآن.

ولم يقدم أي من المسؤولَين معلومات عن المكان الذي نُفذت منه عمليات اعتراض الصواريخ.

ولدى الولايات المتحدة نحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط، فضلا عن أنظمة دفاع جوي ومقاتلات وسفن حربية يمكنها المساعدة في إسقاط الصواريخ.

وخلال الهجمات التي شنتها إيران في السابق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، استخدم الجيش الأمريكي طائرات وسفنا حربية للمساعدة في إسقاط المقذوفات الإيرانية.