مسؤولان: القوات اليمنية تقصف مواقع للحوثيين في مأرب والجوف

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عدن/الرياض 25 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم السبت غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع إيران.

وأضاف المسؤولان أن الغارات من بين أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية ضد الحوثيين وسط تجدد العنف في الصراع الذي اندلع قبل أكثر من عقد بعد انهيار هدنة دامت أربع سنوات بين الحوثيين والسعودية.

(تغطية صحفية محمد غباري وتيمور أزهري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)