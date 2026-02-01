مسؤولان: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي اجتمعا بالبنتاجون الجمعة

أول فبراير شباط (رويترز) – أبلغ مسؤولان أمريكيان رويترز بأن كبار الجنرالات الأمريكيين والإسرائيليين عقدوا محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ولم يقدم المسؤولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، تفاصيل عن المحادثات المغلقة بين الجنرال الأمريكي دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإيال زمير، رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي. ولم يسبق الإعلان عن هذا الاجتماع.

وعززت الولايات المتحدة وجودها البحري ورفعت مستوى دفاعاتها الجوية في الشرق الأوسط بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب إيران مرارا، في محاولة للضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وحذرت القيادة الإيرانية اليوم الأحد من اندلاع صراع إقليمي إذا شنت الولايات المتحدة هجوما عليها.

