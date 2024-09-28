مسؤولان: نقل الزعيم الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة

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دبي (رويترز) – قال مسؤولان لرويترز إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف المسؤولان، وهما من منطقة الشرق الأوسط، أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعدما أعلنت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.