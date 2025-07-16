مسؤولان: هجمات بالمسيرات تخفض نفط كردستان العراق 140 إلى 150 ألف ب/ي

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(رويترز) – قال مسؤولان في قطاع الطاقة يوم الأربعاء إن هجمات بطائرات مسيرة على حقول النفط في إقليم كردستان العراق أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام بما يقدر بنحو 140 إلى 150 ألف برميل يوميا.

واستهدفت الهجمات هذا الأسبوع حقولا من بينها شيخان وتاوكي وفيشخابور وسرسنك وعين سفني، مما أجبر المشغلين على وقف الإنتاج وتقييم الأضرار. وأكدت شركتا (جلف كيستون) و(دي.إن.أو) الإغلاق المؤقت استنادا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.