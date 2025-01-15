مسؤولان أمريكيان: إبرام اتفاق غزة أعقب مفاوضات مكثفة دامت 96 ساعة

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من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – جاء التوصل إلى الاتفاق المرتقب منذ وقت طويل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مفاوضات مكثفة في الدوحة على مدى 96 ساعة وبوساطة دبلوماسيين أمريكيين ومصريين وقطريين أقنعوا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أخيرا بإبرامه.

وأشاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إذ وصفه بالأمر الحاسم في التوصل إلى الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء بعد 15 شهرا من اندلاع الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وأشعلت صراعا في أنحاء الشرق الأوسط.

وكان على رأس الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك، الذي كان في المنطقة منذ الخامس من يناير كانون الثاني للعمل عن كثب على ما وصفه المسؤول بأنه “ترتيب شديد التعقيد”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق تلقى دفعة كبيرة نحو إبرامه من تهديدات ترامب المتكررة بأن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” في الشرق الأوسط إذا لم يُطلق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات متقطعة على مدى أشهر، اكتسب قوة دافعة بعد موافقة إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على وقف لإطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني، ووصلت المفاوضات إلى أقصى درجات السخونة خلال الساعات الست والتسعين الماضية.