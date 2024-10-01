مسؤولان أمريكيان: واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

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من فيل ستيوارت وستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا، قد يكون، على الأقل، كبيرا كالهجوم الذي شنته طهران في وقت سابق من هذا العام.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.

وأضاف “سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران”.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل نيسان.

وجاء ذلك الهجوم ردا على ما وصفته إيران بهجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق والذي أسفر عن مقتل سبعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني، بينهم اثنان من كبار القادة.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وأعقب هذا التحذير الأمريكي إعلان إسرائيل أن قواتها نفذت توغلات محدودة داخل جنوب لبنان في إطار شنها لهجمات على مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية منذ أسبوعين أسفرت عن مقتل الأمين العام للجماعة وقادة كبار.

وتعهد قادة إسرائيليون بمواصلة عملياتهم ضد المسلحين حتى ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم منها بعد أن بدأ حزب الله ضربات صاروخية على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، غداة بدء هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

وأثار هجوم حماس الهجوم الإسرائيلي المستمر الذي دمر غزة.

وحذر الجيش الأمريكي يوم الأحد إيران من توسيع دائرة الصراع وقال إنه يزيد من قدرات الدعم الجوي في المنطقة ويعزز من استعداد القوات.