مسؤولان أمريكيان استقالا احتجاجا على سياسة بايدن بشأن غزة يطلقان لجنة عمل سياسي جديدة

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من حميرة باموق

واشنطن 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أطلق مسؤولان أمريكيان استقالا العام الماضي، احتجاجا على سياسة الرئيس جو بايدن بشأن حرب غزة، جماعة ضغط ولجنة عمل سياسي للدفع من أجل تغيير موقف واشنطن القائم منذ فترة طويلة إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال جوش بول المسؤول السابق في وزارة الخارجية وطارق حبش الذي كان مستشارا سياسيا في وزارة التعليم الأمريكية إن الشعب الأمريكي لم يعد يؤيد إرسال أسلحة أمريكية إلى إسرائيل دون قيد أو شرط، لكن المسؤولين المنتخبين تخلفوا في هذا الصدد.

وتستهدف لجنة العمل السياسي الجديدة، والتي أطلقا عليها اسم “سياسة جديدة”، دعم المرشحين الذين يركز موقفهم من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على تماشي السياسات الأمريكية مع قواعد حقوق الإنسان والمساواة وسيضمنون أن تكون عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى جميع دول الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل متوافقة مع القانون الأمريكي والدولي.

وبرز دعم واشنطن الثابت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وبعدها في لبنان ضمن الأسباب الرئيسية وراء احتمالية إحجام الناخبين المسلمين والعرب، الذين دعموا بايدن بقوة في عام 2020، عن التصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.