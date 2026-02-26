مسؤولان أمريكيان يحذران من تهديد إيراني لأمريكا قبيل محادثات

من سايمون لويس وحميرة باموق

باسيتير (سانت كيتس ونيفيس)/واشنطن 26 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال مسؤولان كبيران في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، وذلك قبيل مفاوضات يوم الخميس بشأن برنامج طهران النووي.

من المقرر أن يجتمع مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران في جنيف يوم الخميس في الجولة الثالثة من المحادثات بشأن البرنامج النووي هذا العام في ظل تعزيز الولايات المتحدة تواجدها العسكري في الشرق الأوسط لستعدادا لاحتمال شن ضربات على الجمهورية الإسلامية.

وفي خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، قال ترامب إن إيران تستأنف برنامجها النووي وتعمل على تطوير صواريخ ستكون قادرة “قريبا” على الوصول إلى الولايات المتحدة، واتهمها بالمسؤولية عن تفجيرات أسفرت عن مقتل عسكريين ومدنيين أمريكيين.

وحذر ترامب أيضا من “يوم عصيب” على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامج طهران النووي. وتهدد إيران بضرب قواعد أمريكية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم.

* روبيو: إيران تحاول إعادة بناء برنامجها النووي

وكرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما ورد في تصريحات ترامب خلال حديثه مع صحفيين في زيارة لسانت كيتس ونيفيس.

وقال “بعد تدمير برنامجهم النووي، تم تحذيرهم من محاولة استئنافه، وها هم يفعلون ذلك… يمكنكن رؤية كيف يحاولون باستمرار إعادة بناء بعض عناصره. إنهم لا يخصبون اليورانيوم حاليا، لكنهم يسعون للوصول إلى النقطة التي تمكنهم من ذلك في نهاية المطاف”.

كان ترامب قد أمر بشن ضربات على إيران العام الماضي، وزعم في يوليو تموز أنها “دمرت” المنشآت النووية الإيرانية. وقال مسؤولون في إدارته في الآونة الأخيرة إن إيران باتت قريبة جدا من امتلاك القدرة على صنع قنابل نووية.

وقال روبيو إن إيران تمتلك أيضا عددا كبيرا جدا من الصواريخ الباليستية التي تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، وإنها تحاول تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف “بخلاف البرنامج النووي، يمتلكون أسلحة تقليدية مصممة خصيصا لمهاجمة أمريكا ومهاجمة الأمريكيين إذا رغبوا في ذلك… في الوقت الذي نتحدث فيه، يمتلكون بالفعل أسلحة قادرة على الوصول إلى أجزاء كبيرة من أوروبا الآن”.

ووصف روبيو إصرار طهران على عدم مناقشة مسألة الصواريخ الباليستية في محادثات جنيف بأنه “مشكلة كبيرة”، مضيفا أنه لا يريد وصف محادثات الخميس إلا بأنها “الفرصة التالية للحوار” غير أنه يأمل في إحراز تقدم. وقال “نأمل أن تكون مثمرة، لكن في نهاية المطاف، سيتعين علينا إجراء محادثات تتجاوز البرنامج النووي”.

ويقول مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

ولدى إيران صواريخ حددت مداها عند ألفي كيلومتر، وهو ما قال مسؤولون في السابق إنه كاف لحماية البلاد لأنه يغطي المسافة إلى إسرائيل.

* “لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا”

ةفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وفدا إيرانيا في جنيف يوم الخميس لتقييم آفاق التوصل إلى اتفاق. وقال فانس لصحفيين “المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”.

ويوم الثلاثاء، حمل ترامب أيضا حكومة طهران مسؤولية مقتل آلاف المتظاهرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة، غير أن الرقم الذي ذكره تحديدا، وهو 32 ألف قتيل، أعلى بكثير من أغلب التقديرات العامة.

وذكرت قناة برس تي.في الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي الذي يقوم بدور الوساطة عقب وصوله إلى جنيف يوم الأربعاء من أجل محادثات الخميس.

وأفاد التقرير بأن عراقجي طرح على نظيره العماني “وجهات نظر إيران واعتباراتها فيما يخص الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية غير القانونية والأحادية الجانب”.

