جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
نقاشات
النشرة الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز يوم الخميس إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع يزور قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

تأتي الزيارة في أعقاب أنباء عن أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبدت خلال اجتماع بالقاهرة مع مدير المخابرات المصرية حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة
