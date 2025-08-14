مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة

(رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز يوم الخميس إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع يزور قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

تأتي الزيارة في أعقاب أنباء عن أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبدت خلال اجتماع بالقاهرة مع مدير المخابرات المصرية حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)