مسؤولان إسرائيليان: ويتكوف سيزور إسرائيل للاجتماع مع نتنياهو

القدس 2 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان كبيران اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.

وأوضح المسؤولان أن زيارة ويتكوف إلى إسرائيل من المتوقع أن تبدأ غدا الثلاثاء.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.

