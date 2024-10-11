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مسؤولان بالأمم المتحدة: مخاوف من تأثير أوامر إخلاء بشمال غزة على حملة شلل الأطفال

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جنيف (رويترز) – عبر مسؤولان في الأمم المتحدة يوم الجمعة عن مخاوفهما من أن تؤثر أوامر الإخلاء الإسرائيلية في شمال غزة على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين في جنيف “أنا بالطبع قلق بشأن التطورات في الشمال، وخاصة مع أوامر الإخلاء هذه”.

وأبدت جين جوه، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في دولة فلسطين، عن مخاوفها أيضا ووصفت الظروف بأنها “أكثر تعقيدا” مما كانت عليه في المرحلة الأولى من حملة التطعيم الشهر الماضي.

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