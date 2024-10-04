مسؤولان في الأمم المتحدة: معظم مراكز الإيواء في لبنان ممتلئة

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جنيف (رويترز) – قال مسؤولان في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن معظم مراكز الإيواء في لبنان وعددها 900 ملجأ تقريبا أصبحت ممتلئة بالنازحين، وأشارا إلى زيادة عدد الأشخاص الفارين من الضربات العسكرية الإسرائيلية الذين ينامون في العراء سواء في الطرقات أو المتنزهات العامة.

وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف “معظم الملاجئ الجماعية التي أنشأتها الحكومة في لبنان، وعددها 900 تقريبا، لم تعد بها أي قدرة استيعابية”.

وأضافت أن المفوضية تعمل مع السلطات المحلية للبحث عن أماكن أخرى لإيواء الفارين من الهجمات وأن بعض الفنادق وبعض النوادي الليلية في بيروت تفتح أبوابها لهم في هذه الأثناء.

وتقول السلطات اللبنانية إن عدد النازحين اللبنانيين تجاوز 1.2 مليون فيما قُتل نحو ألفي شخص منذ بدء الصراع الإسرائيلي مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران العام الماضي، وسقط معظم هؤلاء القتلى خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ماثيو لوتشيانو، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان “الطرق مزدحمة والناس ينامون في الحدائق العامة وفي الشوارع وعلى الشاطئ”.

وأكد لوتشيانو امتلاء معظم الملاجئ، ومنها تلك الموجودة في بيروت وجبل لبنان، لكنه قال إن بعضها لا يزال به أماكن. وذكر أن عددا كبيرا من أماكن الإيواء الحالية هي عبارة عن مدارس، مما يعني تعطيل الدراسة.

وأبدى لوتشيانو قلقه حيال عشرات الآلاف من العاملين في الخدمات المنزلية في لبنان، وأغلبهم من الإناث، الذين قال إن أرباب عملهم “تخلوا عنهم”.

وأضاف “ليس لديهم أوراق… ونتيجة لذلك فإنهم يترددون في طلب المساعدة الإنسانية لأنهم يخشون القبض عليهم وترحيلهم”. وقال إن عددا كبيرا من هؤلاء العاملين جاءوا من مصر والسودان وسريلانكا، مضيفا أن الكثيرين منهم لا يستطيعون التحدث بالعربية.

وأدت الغارات التي شنتها إسرائيل يوم الجمعة إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي للبنان مع سوريا مما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المركبات، لكن رولا أمين قالت إن البعض كان يعبر الحدود سيرا على الأقدام.

وأضافت “رأينا بعض الناس يسيرون على أقدامهم في محاولات مستميتة للفرار من لبنان، ولذلك ساروا عبر هذا الطريق المدمر”.

وذكرت أن نحو 60 بالمئة ممن وصلوا حتى الآن إلى سوريا، وعددهم أكثر من 185 ألفا، هم من الأطفال والقصر وأن بعضهم وصل بدون والديه.

وتابعت قائلة “بسبب فرارهم من القصف، تصل العائلات وهي تعاني من إرهاق جسدي ونفسي كبير وفي حاجة ماسة للدعم”.