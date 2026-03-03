مسؤولان كبيران: قادة لبنان يتفقون على تأجيل الانتخابات البرلمانية

بيروت 3 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولان لبنانيان رفيعا المستوى إن قادة لبنان اتفقوا على خطة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو أيار، وتمديد فترة عمل البرلمان لمدة عامين، وذلك بعد تجدد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع وسط تصاعد لحدة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولان أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اتفقوا على هذه الخطوة اليوم الثلاثاء.

ولا يزال الأمر يتطلب موافقة غالبية أعضاء البرلمان اللبناني البالغ عددهم 128 عضوا.

ووجد لبنان، الذي شهد آخر انتخابات برلمانية له عام 2022، نفسه في خضم الأحداث السياسية بعد أن واصل حزب الله اليوم الثلاثاء شن هجمات بالصواريخ على إسرائيل لليوم الثاني على التوالي، في حين أرسلت إسرائيل قواتها إلى الجنوب ونفذت موجات من الغارات الجوية.

وبعد أن كان لبنان مسرحا للعديد من الصراعات بين إسرائيل وحزب الله، انخرط أمس في تداعيات حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

ومع مقتل العشرات في غارات إسرائيلية ردا على ذلك، أدى دخول حزب الله في الصراع إلى تفاقم الانقسامات القديمة في لبنان بشأن وضعه كجماعة مسلحة تمثل الفصيل اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقال أحد المسؤولين “لا يبدو أن الظروف ستكون مواتية لإجراء انتخابات في الوقت الراهن”.

