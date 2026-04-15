مسؤولان لبنانيان: جرى إطلاعنا على جهود لوقف إطلاق النار
بيروت 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولان لبنانيان كبيران لرويترز اليوم الأربعاء إنه جرى إطلاعهما على جهود جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان لكنهما لم يُفصحا عن موعد بدء هذا الوقف أو مدته.
وأضافا أن مدة وقف إطلاق النار سترتبط على الأرجح بمدة صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار أحدهما إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل، بما في ذلك خلال محادثات بواشنطن أمس الثلاثاء، للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير)