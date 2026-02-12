The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولان لرويترز: القوات الأمريكية تنسحب بالكامل من قاعدة التنف في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 12 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الخميس إن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من قاعدة التنف العسكرية في سوريا وسلمتها إلى القوات الحكومية السورية.

ويقع مجمع التنف في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء حدود سوريا والأردن والعراق. وأُنشئ خلال الحرب الأهلية السورية في عام 2014 ليكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

(تغطية صحفية فيل ستيوارت وإدريس علي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

