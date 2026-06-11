مسؤولان يمنيان: مقتل 10 جنود وإصابة 9 في انفجار مخزن ذخيرة في عدن

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عدن 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قال مسؤولان أمنيان في اليمن اليوم الخميس إن عشرة جنود على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة في انفجار مستودع لتخزين الذخائر في معسكر أمني بمدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكر مسؤول أمني في عدن لرويترز أن الانفجار، الذي سُمع دويه في معظم مناطق مدينة عدن جنوب البلاد، وقع في معسكر تابع لألوية قوات العمالقة الجنوبية بمنطقة الممدارة.

وأفاد سكان وشهود عيان بأن الانفجار أدى إلى اندلاع نيران وتصاعد ألسنة اللهب يمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي في بيان مقتضب على منصة إكس ان “الانفجار أسفر عن بعض الخسائر” دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو حجمها.

من جانبه، وجه وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وكشف أسبابه.

وألوية قوات العمالقة الجنوبية هي تشكيل عسكري جنوبي نشأ بعد عام 2015، ويقدر قوامه ما بين 70 إلى 80 ألفا موزعين على قرابة 30 لواء ووحدة قتالية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – تحرير سامح الخطيب)