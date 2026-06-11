The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤولان يمنيان: مقتل 10 جنود وإصابة 9 في انفجار مخزن ذخيرة في عدن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عدن 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قال مسؤولان أمنيان في اليمن اليوم الخميس إن عشرة جنود على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة في انفجار مستودع لتخزين الذخائر في معسكر أمني بمدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكر مسؤول أمني في عدن لرويترز أن الانفجار، الذي سُمع دويه في معظم مناطق مدينة عدن جنوب البلاد، وقع في معسكر تابع لألوية قوات العمالقة الجنوبية بمنطقة الممدارة.

وأفاد سكان وشهود عيان بأن الانفجار أدى إلى اندلاع نيران وتصاعد ألسنة اللهب يمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي في بيان مقتضب على منصة إكس ان “الانفجار أسفر عن بعض الخسائر” دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو حجمها.

من جانبه، وجه وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وكشف أسبابه.

وألوية قوات العمالقة الجنوبية هي تشكيل عسكري جنوبي نشأ بعد عام 2015، ويقدر قوامه ما بين 70 إلى 80 ألفا موزعين على قرابة 30 لواء ووحدة قتالية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – تحرير سامح الخطيب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية