مسؤولة: أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 2 مارس آذار (رويترز) – دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط على الفور في ظل الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأمريكيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية )

