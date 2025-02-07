مسؤولة: أمريكا حددت “خطا أحمر” يمنع حزب الله من الانضمام لحكومة لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت مورجان أورتاجوس نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط في لبنان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة حددت “خطا أحمر” يمنع انضمام جماعة حزب الله إلى الحكومة اللبنانية المقبلة بعد هزيمتها العسكرية على يد إسرائيل في العام الماضي.

وأورتاجوس هي أول مسؤولة أمريكية كبيرة تزور لبنان منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وانتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان.

وتأتي زيارتها في ظل تعثر عملية تشكيل الحكومة في لبنان، حيث توزع المناصب الحكومية طبقا لنظام المحاصصة. وتصر حركة أمل حليفة حزب الله على الموافقة على جميع الوزراء الشيعة، مما أدى إلى جمود في العملية.

وقالت للصحفيين بعد لقاء الرئيس عون إنها “ليست خائفة” من حزب الله المدعوم من إيران لأنه “هُزم عسكريا”، في إشارة إلى حرب العام الماضي بين الجماعة وإسرائيل.

وأضافت “وضعنا خطوطا حمراء واضحة من الولايات المتحدة بأنهم لن يتمكنوا من إرهاب الشعب اللبناني، وهذا يشمل الانضمام إلى الحكومة”.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن توجه أورتاجوس رسالة صارمة إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن حزب الله الذي ضربت إسرائيل أهدافا له بغارات جوية على مدى أشهر إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان العام الماضي.