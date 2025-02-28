مسؤولة: خفض المساعدات الأمريكية يدفع يونيسف لتلقيص برامج التغذية في لبنان

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جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة يوم الجمعة إن خفض المساعدات الأمريكية أجبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على تعليق أو تقليص كثير من برامجها في لبنان حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد في شرق البلاد.

وقالت نائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيجينز للصحفيين في جنيف عبر رابط من بيروت “اضطررنا إلى تعليق أو تقليص أو خفض كثير من برامجنا بشكل كبير وهذا يشمل برامج التغذية”.