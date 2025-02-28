مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسؤولة: خفض المساعدات الأمريكية يدفع يونيسف لتلقيص برامج التغذية في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة يوم الجمعة إن خفض المساعدات الأمريكية أجبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على تعليق أو تقليص كثير من برامجها في لبنان حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد في شرق البلاد.

وقالت نائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيجينز للصحفيين في جنيف عبر رابط من بيروت “اضطررنا إلى تعليق أو تقليص أو خفض كثير من برامجنا بشكل كبير وهذا يشمل برامج التغذية”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية