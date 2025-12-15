مسؤولة أوروبية: صعوبات فنية وراء انقطاع إفادة أمريكية بشأن مستجدات خطة غزة

بروكسل 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن صعوبات فنية كانت السبب في انقطاع إفادة كان يقدمها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عبر الإنترنت اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يطلع المبعوثان وزراء خارجية دول التكتل على المستجدات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه اقترح على كالاس أن يطلع المبعوثان الأمريكيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على آخر مستجدات تنفيذ الخطة.

