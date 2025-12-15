The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولة أوروبية: صعوبات فنية وراء انقطاع إفادة أمريكية بشأن مستجدات خطة غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن صعوبات فنية كانت السبب في انقطاع إفادة كان يقدمها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عبر الإنترنت اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يطلع المبعوثان وزراء خارجية دول التكتل على المستجدات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه اقترح على كالاس أن يطلع المبعوثان الأمريكيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على آخر مستجدات تنفيذ الخطة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

