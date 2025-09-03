مسؤولة إماراتية: خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية تشكل خطا أحمر للإمارات

reuters_tickers

5دقائق

من مها الدهان

دبي (رويترز) – حذرت الإمارات إسرائيل يوم الأربعاء من أن خطط الضم المتعلقة بالضفة الغربية ستشكل “خطا أحمر” بالنسبة للدولة الخليجية وسيقوض ذلك بشدة ما تنطوي عليه اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وتمثل هذه التصريحات أقوى انتقاد من جانب الإمارات لأفعال إسرائيل منذ بدء حرب غزة عام 2023 في أعقاب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل انطلاقا من غزة. وطبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي تم توقيعها خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويسعى ترامب إلى توسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى منها السعودية لكن جهوده باءت بالفشل حتى الآن وسط انتقادات دولية متزايدة في العالم العربي وأوروبا وخارجها للطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف، في أغسطس آب أن العمل سيبدأ على تنفيذ خطة قديمة لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها “ستدفن” فكرة الدولة الفلسطينية.

ونددت السلطة الفلسطينية وحلفاؤها وجماعات الضغط بهذا المشروع ووصفته بأنه غير قانوني مشيرين إلى أن تجزئة الأراضي ستقوض أي خطط لإحلال السلام في المنطقة. ودعا سموتريتش أيضا إلى ضم الضفة الغربية التي تمارس فيها السلطة حكما ذاتيا محدودا.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لرويترز “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”.

وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.

وقالت نسيبة “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.

* ’خط أحمر’

قالت لانا نسيبة إن “ضم أجزاء من الضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة للإمارات” إذ سيقوض ذلك بشدة “رؤية وروح” اتفاقيات إبراهيم وينهي مساعي التكامل في المنطقة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على التصريحات الصادرة من الإمارات.

وشهدت اتفاقيات إبراهيم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كل من الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

كانت الإمارات بمثابة أكبر جائزة لإسرائيل في تلك الاتفاقيات لكونها أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية معها منذ 30 عاما. وتعد الإمارات منتجا عالميا رئيسيا للنفط ومركزا تجاريا وسياحيا يمتلك نفوذا دبلوماسيا ممتدا بأنحاء الشرق الأوسط.

وعند إبرام الاتفاقيات، عبّر نتنياهو عن تفاؤله بأن “هذا السلام سيمتد في النهاية ليشمل دولا عربية أخرى”.

وتوقع أيضا أن تفضي اتفاقيات إبراهيم “في النهاية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.

ومثلت الاتفاقيات أيضا انتصارا لترامب الذي يأمل خلال فترته الرئاسية الثانية الحالية في أن يقنع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتخفيف عزلتها في المنطقة.

لكن حرب إسرائيل على غزة صرفت الاهتمام عن جهود ترامب بعد أن أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت القطاع وأفضت إلى كارثة إنسانية.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل – إعداد محمود سلامة ومحمد علي فرج للنشرة العربية- تحرير محمد محمدين)