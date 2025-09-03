مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

دبي (رويترز) – حذرت الإمارات إسرائيل يوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة للدولة الخليجية وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لرويترز “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”.

وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.

وتمثل هذه التصريحات أقوى انتقاد من جانب الإمارات لأفعال إسرائيل منذ بدء حرب غزة عام 2023.

وشهدت اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كل من الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

وقالت نسيبة “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.

