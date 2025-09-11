مسؤولة إماراتية: نستنكر “التصريحات العدائية” لنتنياهو ضد قطر

(رويترز) – قالت المسؤولة الإماراتية عفراء الهاملي يوم الخميس إن الإمارات تستنكر “التصريحات العدائية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطر، مؤكدة أن أي هجوم على دولة خليجية هو هجوم على “منظومة الأمن الخليجي المشترك”.

وحذر نتنياهو قطر يوم الأربعاء من أنه عليها إما طرد مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو “تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)