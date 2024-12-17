مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: بعثتنا بسوريا ستستأنف العمل بكامل طاقتها

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بروكسل (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء إن الاتحاد سيعيد فتح بعثته في سوريا.

وذكرت أن بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تشبه السفارة، في سوريا لم تُغلق رسميا أبدا، لكن لم يكن هناك سفير معتمد في دمشق أثناء الحرب.

وقالت كالاس، التي كانت تتحدث في البرلمان الأوروبي، “نريد أن تستأنف هذه البعثة العمل بكامل طاقتها”.

وأضافت أنها طلبت من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى دمشق يوم الاثنين للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والجماعات المختلفة الأخرى.

وكانت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا قد بدأت بالفعل اتصالات في وقت سابق مع هيئة تحرير الشام بعد أن قادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.