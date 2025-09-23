مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نريد تحركا حقيقيا من إيران لتجنب العقوبات

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء إنه يجب على إيران اتخاذ خطوات ملموسة لأن الوقت ينفد لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت كالاس للصحفيين “هناك فرصة أمام الدبلوماسية. المهل الزمنية تقترب من الانتهاء… نحتاج إلى رؤية تحرك حقيقي من الجانب الإيراني أيضا”.

وكانت كالاس قد التقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء بوزير الخارجية الإيراني ونظرائه الأوروبيين.

