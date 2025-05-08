مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: مقترح ماكرون بتخفيف العقوبات عن سوريا يسعدنا

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وارسو (رويترز) – أبدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سعادتها يوم الخميس باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال ماكرون يوم الأربعاء إنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عندما يحين موعد تجديدها في يونيو حزيران.

وقالت كالاس للصحفيين في وارسو “نجري حاليا مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، ويسعدني معرفة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات”.