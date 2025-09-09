The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولون: إسرائيل تستهدف قادة حماس في قطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من آندرو ميلز وجنى شقير

الدوحة (رويترز) – شنت إسرائيل هجوما جريئا على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر يوم الثلاثاء، موسعة نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدولة الخليجية، التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

ونددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي “الجبان” على قيادات حماس ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت في بيان “هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وأضافت “وتؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة”.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن مسؤولي الحركة في فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار نجوا من الهجوم.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون رويترز بأن الضربة استهدفت كبار قادة حماس، ومن بينهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة وكبير مفاوضيها.

وقال شهود من رويترز إن دوي عدة انفجارات سُمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصاعدت أعمدة دخان أسود من محطة وقود بحي لقطيفية في المدينة. وبجوار المحطة مباشرة، يقع مجمع سكني صغير يحرسه الحرس الأميري القطري على مدار الساعة منذ بداية الصراع في غزة.

وتجمعت سيارات إسعاف وما لا يقل عن 15 سيارة شرطة وأخرى حكومية لا تحمل علامات في الشوارع المحيطة بموقع الانفجار بعد ساعة من وقوعه.

وقتلت إسرائيل عددا من كبار قادة حماس منذ أن شنت الحركة هجوما على إسرائيل في أكتوبر شرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وشنت إسرائيل كذلك غارات جوية وعمليات عسكرية أخرى في لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال صراع غزة.

ففي لبنان، هاجمت إسرائيل جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، وفي اليمن شنت غارات جوية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أيضا. وشنت كلتا الجماعتين غارات على إسرائيل خلال صراع غزة.

وأكد مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل نفذت هجوما على قادة حماس في قطر. ونقلت قناة الجزيرة القطرية، نقلا عن مصدر في حماس، أن الهجوم كان يستهدف وفد حماس الذي يتفاوض من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المرجح أن يشكل الهجوم ضربة خطيرة، إن لم تكن قاضية، للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة أنه وقع في قطر التي استضافت جولات عدة من المحادثات.

(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

