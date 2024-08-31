مسؤولون: إصابة جنود أمريكيين في مداهمة بالعراق ومقتل 15 من الدولة الإسلامية

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(رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم 29 أغسطس آب، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت “عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة ‘انتحارية‘ متفجرة”.

وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما يوم السبت إن خمسة من أفراد الجيش الأمريكي أصيبوا خلال العملية ونُقل أحد الجرحى لتلقي المزيد من العلاج. كما أصيب اثنان بالإعياء خلال العملية وجرى نقل أحدهما أيضا من المنطقة لمزيد من العلاج. وقال المسؤولان إن جميع الأفراد في حالة مستقرة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب “التطورات الأخيرة”، دون تحديد تلك التطورات.

وذكرت وكالة رويترز في مارس آذار أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه جماعات مسلحة مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.