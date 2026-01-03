The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولون: استئناف الرحلات بمطار عدن غدا الأحد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 يناير كانون ٱلثَاني (رويترز) – أعلن مسؤولون في الخطوط الجوية اليمنية استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي غدا الأحد بعد توقفها يوم الخميس بسبب الاضطرابات السياسية.

وترامن تعليق حركة الطيران مع خلاف حول القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى الإمارات.

وتبادل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم من الإمارات، الاتهامات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية بشأن هذا القرار.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

