مسؤولون: الاستعدادات جارية لإعادة فتح معبر رفح في غزة بالكامل

من معيان لوبيل ونضال المغربي

أول فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الاستعدادات جارية اليوم الأحد لإعادة فتح معبر رفح، المعبر الحدودي الرئيسي لقطاع غزة، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان أي فلسطيني سيتمكن من المرور عبره قبل نهاية اليوم.

وقبل الحرب، كان معبر رفح الحدودي مع مصر هو المنفذ الوحيد المباشر لمعظم الفلسطينيين في غزة للوصول إلى العالم الخارجي، فضلا عن كونه نقطة دخول رئيسية للمساعدات إلى القطاع. وتم إغلاقه تماما تقريبا منذ مايو أيار 2024.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي معنية بتنسيق دخول المساعدات والشؤون المدنية في غزة، إن المعبر سيعاد فتحه في كلا الاتجاهين لسكان غزة سيرا على الأقدام فقط وسيتم تنسيق تشغيله مع مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوحدة اليوم الأحد أنه “في إطار تجربة للتشغيل المبدئي للمعبر، تقوم جميع الأطراف المعنية بسلسلة من الاستعدادات الأولية بهدف زيادة الجاهزية للتشغيل الكامل للمعبر”.

وأوضحت أنه “سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من هذه الاستعدادات”.

وأكد مصدر أوروبي مقرب من بعثة الاتحاد الأوروبي هذه التفاصيل، وقال مسؤول فلسطيني إن من المتوقع أن يفتح المعبر أمام الأفراد غدا الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

