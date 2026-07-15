مسؤولون: الضربات الأمريكية على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد

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واشنطن 15 يوليو تموز (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم شؤونا عسكرية، أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب، الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونجرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران.

ولا تزال حرب إيران، التي تقترب من إتمام شهرها الخامس، مستمرة بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق لاتفاق نهائي.

ورغم الضربات القوية التي تلقاها الجيش الإيراني منذ بدء الحملة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط، لا تزال طهران تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وهاجمت ناقلات نفط عابرة، فضلا عن أهداف في دول خليجية مجاورة.

وقال الجيش الأمريكي إن أحدث عمليات القصف التي نفذها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ورادارات ساحلية ومواقع صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى زوارق صغيرة وأصول بحرية أخرى.

وقال مسؤول أمريكي إن هذه الضربات قد تعد “عمليات تمهيدية” لإضعاف الدفاعات الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات أكثر كثافة في المستقبل.

وأضاف “يمهد هذا الطريق، إذا لزم الأمر”.

ولم يصدر البنتاجون أي تعليق بعد.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)