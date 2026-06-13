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مسؤولون: ترامب سيلتقي بقادة من الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

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واشنطن 13 يونيو حزيران(رويترز) – قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤولون أن ترامب سيعقد اجتماعات منفصلة مع قادة كل من مصر وقطر والإمارات وفرنسا والهند. وأضافوا أنه لم يخطط لعقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، لكن الزعيمين قد يلتقيان على هامش القمة.

وأوضح أحد المسؤولين أن ترامب يعتزم طرح قضايا ذات اهتمام مشترك مع القادة المشاركين في القمة، من بينها النمو الاقتصادي والتنمية ومتانة سلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي. كما يخطط للعمل على تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للتقنيات المتقدمة.

وذكر المسؤولون أنه من المقرر أن يحضر ترامب مأدبة عشاء في قصر فرساي يوم الأربعاء قبل عودته إلى واشنطن.

(تغطية صحفية ستيف هولاند وأندريا شلال – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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