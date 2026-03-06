مسؤولون: حرب إيران تعيق جهود الإغاثة العالمية

reuters_tickers

5دقائق

من أوليفيا لو بواديفيان وإيما فارج

جنيف 6 مارس آذار (رويترز) – قال عشرة مسؤولين في مجال الإغاثة لرويترز إن مسارات جوية وبحرية وبرية رئيسية لإيصال المساعدات الإنسانية تواجه عراقيل بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مما يؤخر شحنات إغاثة ضرورية لإنقاذ الأرواح إلى مناطق تعاني من أسوأ الأزمات في العالم.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها السابع اليوم الجمعة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد بسبب إغلاق المجال الجوي ووقف الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي.

وتوقفت مساعدات متجهة إلى قطاع غزة والسودان، وارتفعت تكاليف مساعدة مئات الملايين ممن يعانون من أزمات جوع حول العالم.

وقال جان-مارتن باوير مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي “سيضطر من هم في أمس الحاجة إلى المساعدات للانتظار فترة أطول للحصول على الغذاء”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مستلزمات مثل الخيام والمصابيح الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية أصبحت معطلة في سلسلة التوريد.

* تعطل المساعدات من دبي

تقول منظمات الإغاثة إن ارتفاع تكلفة العمليات يضغط على الميزانيات التي تعاني من خفض مساهمات المانحين بالفعل. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن شركات الشحن تطلب رسوما إضافية طارئة تبلغ حوالي ثلاثة آلاف دولار لكل حاوية.

كما تواجه منظمات إغاثة تخزن بضائع في مستودعات منطقة (دبي الإنسانية) لإيصالها بسرعة لأماكن الأزمات في المنطقة تحديات جمة في نقل الإمدادات عبر مسارات بديلة.

وقالت سيسيل تيراز مديرة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الاتحاد لا يمكنه نقل معدات الإسعافات الأولية لمساعدة الهلال الأحمر الإيراني في عمليات البحث والإنقاذ من مركزه في دبي، الذي يضم مخزون طوارئ بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (13 مليون دولار).

ولا يمكن للاتحاد أيضا شحن هذا المخزون عبر ميناء جبل علي، أكبر محطة حاويات في المنطقة، بعد اندلاع حريق فيه نتيجة حطام صاروخ جرى اعتراضه. وهو الميناء الذي تنقل عبره الشحنات عادة إلى الطائرات أو عبر مضيق هرمز.

وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن عمليات مركز دبي التابع للمنظمة متوقفة أيضا، مما يعرقل 50 طلبا طارئا من 25 دولة ويؤخر عمليات مثل التطعيم ضد شلل الأطفال.

ومن المرجح أن يكون هناك تداعيات في مناطق أبعد.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن السودان الذي يعاني من المجاعة يواجه مخاطر متزايدة بسبب تعطل منذ 28 فبراير شباط لمسارات عبور من قناة السويس ومضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية “نحن قلقون بشكل خاص على أفريقيا”، مضيفة أن بعض الشحنات ستضطر لقطع الطريق الأطول عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع إضافية.

ومع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والتأمين، قالت تيراز إن الاتحاد قد يضطر إلى خفض شحناته الموجهة إلى الهلال الأحمر الإيراني.

وقالت إيما ماسبيرو، المديرة العليا في قسم الإمدادات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في كوبنهاجن، إنها تأمل في أن تحظى الرحلات الجوية التي تنقل مواد إنسانية قابلة للتلف، مثل اللقاحات، بالأولوية في ظل إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

(الدولار = 0.7799 فرنك سويسري)

(إعداد نهى زكريا وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)