مسؤولون: مقتل جندي فرنسي في هجوم على اليونيفيل في جنوب لبنان

reuters_tickers

2دقائق

18 أبريل نيسان (رويترز) – لقي جندي فرنسي حتفه وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في أثناء إزالة ذخائر على طول طريق في قرية غندورية بجنوب لبنان، في هجوم رجحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولون فرنسيون اليوم السبت أن تكون جماعة حزب الله المدعومة من إيران هي من نفذته.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صادر عن مكتبه بالهجوم ووصفه بأنه “غير مقبول” خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام.

وأفادت اليونيفيل بإصابة ثلاثة من أفرادها، اثنان منهم بجروح خطيرة.

وقالت إن التقييمات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية، يشتبه في أنها تابعة لحزب الله، وإنها فتحت تحقيقا فيما وصفته بأنه “هجوم متعمد”.

وقال ماكرون أيضا إن الأدلة المتوفرة حتى الآن تشير إلى وقوف الجماعة المسلحة المدعومة من إيران وراء الهجوم، وحث السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن ذلك.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران إن الدورية تعرضت لكمين خلال مهمة لفتح طريق إلى موقع تابع لليونيفيل كان معزولا بسبب القتال الدائر في المنطقة.

وأضافت أن الجندي قتل بنيران مباشرة من أسلحة خفيفة.

وندد الجيش اللبناني بإطلاق النار وأعلن فتح تحقيق، بينما قدم عون تعازيه في مقتل الجندي وأمر بفتح تحقيق عاجل. وندد أيضا رئيس الوزراء نواف سلام بالهجوم.

تم نشر اليونيفيل لأول مرة في 1978، وظلت موجودة خلال الصراعات المتعاقبة بما في ذلك حرب 2024 حين تعرضت مواقعها لإطلاق نار بشكل متكرر.

(تغطية صحفية إيناس العشري وتاسيلو هوميل من فرنسا وأوليفيا لو بواديفان من جنيف – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)